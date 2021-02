Offiziell: Japans Olympia-Chef tritt Yoshiro Mori wegen Skandal zurück - ein halbes Jahr vor dem Start

Japans Olympia-Organisationschef Yoshiro Mori tritt wegen eines Skandals um sexistische Kommentare zurück. Der 83 Jahre alte ehemalige Regierungschef gab seinen Rückzug am Freitag offiziell bekannt. "Von heute an werde ich von der Position des Präsidenten (des Organisationskomitees) zurücktreten", sagte er bei der Eröffnung einer Vorstandssitzung des Komitees. Er hatte vergangene Woche bei einer Online-Vorstandssitzung des OK gesagt, dass Sitzungen mit Frauen sich in die Länge zögen, weil die miteinander konkurrierenden Frauen alle reden wollten.

