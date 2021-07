Offiziell: Javi Martinez verlässt FC Bayern in Richtung Katar - Spanier freut sich auf "neues Kapitel"

Javi Martínez wechselt nach Katar. Der 32 Jahre alte Spanier, dessen Vertrag beim FC Bayern München am 30. Juni auslief und nach neun Jahren nicht verlängert worden war, unterschrieb beim Erstligisten Qatar SC, wie der Verein am Mittwochabend mitteilte. "Neues Kapitel", schrieb der defensive Mittelfeldspieler auf Instagram zu einem Foto, auf dem er mit einem gelben Trikot mit der Nummer acht zu sehen ist. Martínez wechselt ablösefrei.

Der Defensivspieler wurde in jedem Münchner Jahr deutscher Meister - insgesamt also neun Mal. Zudem holte Martinez mit dem FCB fünf Pokalsiege, zwei Siege bei der Klub-WM und zwei Champions-League-Triumphe. Dazu avancierte er zum "Mr. Supercup" mit seinem 2:1-Siegtreffer in der Verlängerung gegen den FC Sevilla. 40 Millionen Euro Ablöse ließen sich die Bayern im Sommer 2012 die Dienste des Mannes mit dem großen Kämpferherzen kosten - damals war der Profi von Athletic Bilbao der Rekordzugang der Bundesliga.