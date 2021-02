Offiziell: Handball-Torwart Johannes Bitter wechselt zum HSV Hamburg - "Ich komme nach Hause"

Johannes Bitter kehrt zurück. In einem Video auf seiner Webseite kündigte der HSV Hamburg am Montag das Comeback des Handball-Nationaltorhüters an. „Hamburg, ich komme nach Hause“, sagt der 38-Jährige etwas pathetisch zu Bildern aus dem winterlichen Hamburg. Nach fünf Jahren beim Bundesligisten TVB Stuttgart wird Bitter nach dem Saisonende zum aktuellen Zweitliga-Tabellenführer in den Norden wechseln. 2019 war der eigentlich schon zurückgetretene Bitter zudem in die deutsche Nationalmannschaft zurückgekehrt. Anzeige

Bitter dem Hamburger Publikum vorzustellen, ist eigentlich nicht notwendig. Er hatte schon von 2007 bis 2016 in der Hansestadt gespielt. Nach der Insolvenz des alten HSV Hamburg schloss sich der Weltmeister von 2007 den Stuttgartern an. „Hamburg ist meine Heimat. Hamburg war mein Tor zur Welt“, sagt Bitter in dem Video. Hamburg bedeute für ihn „aber auch Neustart. Denn Hamburg ist meine Zukunft.“ Seine Familie lebt in der Hansestadt, und auch geschäftlich ist er an Hamburg gebunden.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass ihm auch ein Angebot des FC Barcelona vorliegen würde. Der HSV Hamburg hatte sich schon frühzeitig um Bitter bemüht. „Natürlich wäre er ein perfekter Führungsspieler für unser junges Team, so dass wir unseren Hut einfach mal in den Ring geworfen haben“, hatte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke in der vergangenen Woche gesagt.

Gemeinsam Vergangenheit mit HSVH-Trainer Jansen

Bitter hat mit dem aktuellen HSVH-Trainer Torsten Jansen nicht nur gemeinsam WM-Gold geholt. Die beiden triumphierten mit den Hamburgern auch 2010 im DHB-Pokal, gewannen 2011 die deutsche Meisterschaft und 2013 die Champions League. Trainer war jeweils Martin Schwalb, der derzeit den Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen betreut. Der HSVH-Vizepräsident wird zur kommenden Saison wieder in das operative Geschäft bei den Hanseaten einsteigen und seinen Trainer-Job in Mannheim aufgeben.