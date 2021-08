Offiziell: Josh Sargent wechselt zu Norwich City

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen hat einen weiteren Spieler verkauft: Josh Sargent wechselt mit sofortiger Wirkung zum Premier-League-Aufsteiger Norwich City nach England. Das gaben beide Vereine am Montagabend bekannt. Der US-amerikanische Nationalspieler hat bei den Kanarienvögeln einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

"Josh hatte uns signalisiert, dass er den Wechsel nach England gerne machen möchte", wird Frank Baumann, Geschäftsführer Fußball bei Werder, in der entsprechenden Vereinsmeldung zitiert. "Bei den Verhandlungen mit Norwich kam am Donnerstagabend eine gewisse Dynamik rein, sodass wir sehr schnell Einigung erzielen konnten, da die Engländer unseren Bedingungen entsprochen haben", so Baumann.

"Es war für uns natürlich ärgerlich, dass Josh sich entschieden hat, im Pokal nicht zu spielen, weil es anderes vereinbart war", monierte der Werder-Chef das Fehlen Sargents bei der Pokal-Pleite beim VfL Osnabrück.