Offiziell: Jürgen Klinsmann muss Aufsichtsrat von Hertha BSC verlassen

Die kurze Ära von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC ist endgültig beendet. Zwei Tage nach seinem Rücktritt als Trainer der Berliner und einen Tag nach einem bemerkenswerten Facebook-Auftritt des 55-Jährigen verlässt Klinsmann auch den Aufsichtsrat des Hauptstadtklubs. Dies verkündete die Hertha auf einer Pressekonferenz am Donnerstagmittag. "Meine einzige klare Aussage: Jürgen Klinsmann hat nicht nur Hertha BSC, sondern das gesamte Projekt verlassen", sagte Vereinspräsident Werner Gegenbauer. Der Spiegel hatte schon am Mittwochabend davon berichtet, dass Klinsmann seinen Posten im Kontrollgremium abgeben muss .

Nach Ansicht der Vereins und von Investor Lars Windhorst war Klinsmann nach seiner Demission als Coach und öffentlicher Kritik an Geschäftsführer Michael Preetz offenbar auch in seiner Funktion als Aufsichtsrat nicht mehr tragbar. "Eine Zusammenarbeit im Aufsichtsrat ist nicht vorstellbar. Leider ist die Art und Weise des Abgang so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine sinnvolle Zusammenarbeit in dieser Form nicht fortführen können", sagte Windhorst, der als engster Vertrauter von Klinsmann gilt. Das ruhende Amt im Aufsichtsrat wird demnach nicht wieder aufgenommen. Windhorst weiter: "Ob wir in Zukunft, wenn sich die Wogen geglättet haben, noch einmal auf ihn und seinen Rat zurückgreifen, werden wir sehen. Ich schlage keine Türen zu."