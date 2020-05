Offiziell: Karius kündigt Leihvertrag bei Besiktas - "Schade, dass es so zu Ende geht"

Loris Karius hat nach einem Gehaltsstreit mit Besiktas Istanbul seine Zeit bei dem türkischen Klub nun für beendet erklärt. Der 26 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Keeper schrieb am Montag bei Instagram: „Es ist schade, dass es so zu Ende geht, aber ihr solltet wissen, dass ich alles versucht habe, diese Situation ohne Probleme zu lösen.“ Karius war seit August 2018 vom FC Liverpool an Besiktas ausgeliehen.