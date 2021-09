Offiziell: Katar wird Ersatz-Gastgeber für Formel-1-Rennen in Australien – Ab 2023 fest im Kalender

Das packende Weltmeister-Duell in der Formel 1 führt Lewis Hamilton und Max Verstappen nun auch noch über Katar. Das Gastgeberland der Fußball-WM 2022 springt wie erwartet mit einem Rennen für den abgesagten Großen Preis von Australien ein. Wie die Formel 1 am Donnerstag zudem bekanntgab, wird Katar ab 2023 für zehn Jahre einen festen Platz im WM-Kalender erhalten.

Das Rennen in Melbourne konnte wegen der Corona-Pandemie 2020 und trotz einer anfänglichen Verschiebung auch in dieser Saison nicht ausgetragen werden . Stattdessen werden die letzten drei Rennen der Saison zum Nahost-Trip für die Motorsport-Königsklasse.

Saisonende mit Formel-1-Dreierpack im Nahen Osten

Die Katar-Premiere auf dem Losail International Circuit ist für den 21. November angesetzt, was auch eine logistische Herausforderung ist: Am Sonntag wird der Große Preis von Brasilien in São Paulo gefahren, eine Woche davor das Rennen in Mexiko-Stadt. Zum Abschluss des Dreierpacks folgt nun also Katar. 5,38 Kilometer ist der Kurs auf der Halbinsel lang, von Doha aus sind es rund 30 Kilometer.