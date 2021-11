Offiziell: Komplett-Absage des Sächsischen Fußball-Verbandes fürs Wochenende

Leipzig. „König“ Amateurfußball pausiert erwartungsgemäß im Freistaat Sachsen. „Die Spiele auf Landesebene werden für das nächste Wochenende abgesetzt“, heißt es in einer Pressemeldung des Sächsischen Fußball-Verbandes vom Mittwoch. Der Spielbetrieb werde in allen Altersklassen auf Landesebene für die Dauer der Überlastungsstufe unterbrochen . Ob die neue Corona-Schutzverordnung, die für Anfang nächster Woche erwartet wird, einen verhältnismäßigen Spielbetrieb zulässt, bleibe abzuwarten.

Auf Kreisebene waren die Absagen zuvor bereits erfolgt. Als letztes gallisches Dorf sagte am Dienstagabend der Fußball-Verband der Stadt Leipzig (FVSL) den Spieltag an diesem Wochenende ab. Grund für die Unterbrechung sind für die den Sport gültigen die Regelungen der Corona-Überlastungsstufe, die am Freitag in Kraft treten. Nur noch zwei Spieler, Betreuer oder Schiedsrichter, die nicht geimpft oder genesen sind, dürften auf oder neben dem Platz stehen. Daher unterbricht der FSVL auch bei den A- und B-Junioren sowie den Frauen, Senioren, Altsenioren und im Volkssport. Ab C-Junioren abwärts soll auf Stadtebene aber weitergespielt werden.