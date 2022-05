Offiziell: Kylian Mbappé verlängert bei Paris Saint-Germain – kein Wechsel zu Real Madrid

Der Weltmeister von PSG wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Mbappé stammt aus der Jugend der AS Monaco und wechselte nach einer Leihe im Sommer 2018 fest für 145 Millionen zum Hauptstadt-Klub. In 216 Pflichtspielen kommt der Angreifer auf 168 Treffer und 87 Vorlagen.