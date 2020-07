Offiziell: Leonardo Balerdi verlässt den BVB - Olympique Marseille leiht Abwehrspieler aus 

Es hatte sich schon seit einigen Tagen angekündigt und nun ist es fix. Leonardo Balerdi verlässt den BVB und wechselt auf Leihbasis zum französischen Erstligisten Olympique Marseille. Der 21-Jährige soll beim Ligue-1-Klub Spielpraxis sammeln. In der vergangenen Saison war der Argentinier nur sporadisch zum Einsatz gekommen. Wie der französische Sender RMC Sport am Dienstag berichtete, soll Marseille im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption in Höhe von 14 Millionen Euro besitzen.