Offiziell: Lewandowski-Trainer hört auf - Paulo Sousa einigt sich mit Polen auf Vertragsauflösung 

Der ehemalige portugiesische Starspieler Paulo Sousa tritt vorzeitig als Cheftrainer der polnischen Nationalmannschaft zurück. Man habe sich einvernehmlich auf die Auflösung des Arbeitsverhältnisses geeinigt, teilte der Vorsitzende des polnischen Verbands (PZPN), Cezary Kulesza, am Mittwochabend bei Twitter mit. Im Gegenzug werde Sousa eine Entschädigung zahlen, die den Erwartungen des Verbands entspreche. Der Vertrag wäre eigentlich erst Ende März 2022 ausgelaufen.

Vorausgegangen war ein Zoff: Der polnische Verband wollte den Rücktrittgesuch zunächst nicht akzeptieren. "Dies ist ein äußerst unverantwortliches Verhalten, das nicht den früheren Erklärungen des Trainers entspricht. Deshalb habe ich mich entschieden geweigert, zuzustimmen", schrieb Kulesza am zweiten Weihnachtstag ebenfalls auf Twitter.

Sousa soll nach früheren Medienberichten ein Angebot vom brasilianischen Klub Flamengo Rio de Janeiro erhalten haben. Der 51-Jährige war erst im Januar 2021 zum polnischen Nationaltrainer berufen worden. Unter seiner Führung enttäuschte das Team um Weltfußballer Robert Lewandowski im Juni bei der Europameisterschaft und wurde in der Gruppenphase mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden Letzter der Gruppe E.

In den Playoffs zur WM 2022 kämpft Polen im März um ein Endrunden-Ticket. Am 24. März absolvieren die Polen ihr Halbfinale in Russland. Bei einem Sieg würde es im Finale ein Heimspiel gegen den Sieger der Partie zwischen Schweden und Tschechien gehen.