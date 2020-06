Offiziell: Liga in Russland startet am 19. Juni – trotz massiv steigender Corona-Infektionen

Russlands Premier League beginnt trotz weiter massiv steigender Corona-Infektionszahlen am 19. Juni wieder mit dem Spielbetrieb. Das teilte der Vize-Regierungschef Dmitri Tschernyschenko am Dienstag in Moskau mit. Im Mai hatte der Fußballverband mitgeteilt, dass es am 21. Juni wieder losgehen solle. "Auf dem Fußball liegt immer eine besondere Aufmerksamkeit und vor allem auf der nationalen Meisterschaft", sagte Tschernyschenko nun der Staatsagentur Tass zufolge.

"Der Fußball kehrt in unser Leben am 19. Juni zurück, wenn die Spiele der Premier League beginnen. Hockey und Basketball können dann schon im August, September wieder zurückkehren", meinte er. Die Spiele waren am 17. März gestoppt worden wegen der Corona-Krise. Mehrere Klubs in Russland hatten zuletzt mit dem Virus infizierte Spieler. Die Meisterschaft soll bis 22. Juli abgeschlossen sein - bisher führt Zenit St. Petersburg.

Den Auftakt machen am 19. Juni Krylja Sowjetow aus Samara und Achmat aus Grosny, der Hauptstadt der Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus. Gespielt wird aber vor weitgehend leeren Tribünen spielen. Maximal zehn Prozent der Zuschauerplätze dürften zum Schutz vor dem Virus belegt sein, hatte der Fußballverband mitgeteilt.

Mannschaftstraining seit Mai erlaubt - Grenzen weiter geschlossen