Offiziell: Spiel zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille nach Flaschenwurf auf Payet abgebrochen

Einmal mehr haben Anhänger in der Ligue 1 am Sonntag für einen Eklat gesorgt. Bei der Partie zwischen Olympique Lyon und Olympique Marseille wurde Gäste-Spielmacher Dimitri Payet bei der Ausführung einer Ecke von Lyon-Anhängern mit Wurfgeschossen befeuert, ehe ihn eine gefüllte Wasserflasche am Kopf traf. Der 34-Jährige ging zu Boden, die Partie wurde von Schiedsrichter Ruddy Buquet beim Stand von 0:0 unterbrochen. Nach mehr als einstündiger Pause und einer Krisensitzung der Liga- und Vereinsverantwortlichen mit den Schiedsrichtern wurde zunächst entschieden, das Spiel wieder anzupfeifen. Nachdem die Spieler von Marseille jedoch nicht auf das Spielfeld zurückkehrten, wurde die Partie nach Entscheidung des Referees schließlich endgültig abgebrochen - fast zwei Stunden nach dem Vorfall.

Schon vor der Ecke war das Spiel kurz unterbrochen, weil die Lyon-Fans dort Gegenstände in Richtung Spielfeld geworfen hatten. Anschließend schickte der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabinen. Nach Informationen des Streamingdienstes DAZN wurde der Werfer identifiziert und anschließend von Sicherheitskräften aus dem Zuschauerblock geholt. "In einer Zeit, in der die Ligue 1 vor Ort wieder an Attraktivität gewinnt, zerstören diese schwerwiegenden wiederholten Vorfälle das Image der Meisterschaft in Frankreich und international", heißt es im Liga-Statement weiter.

