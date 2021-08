Offiziell: Lionel Messi wird nicht mehr für FC Barcelona spielen - Kein neuer Vertrag für Superstar

Das endgültige Aus nach 17 Spielzeiten: Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona ist beendet. Der 34 Jahre alte Superstar habe bei dem spanischen Top-Klub wegen finanzieller und struktureller Hindernisse in den Statuten der spanischen Liga keinen neuen Vertrag unterschreiben können, wie die Katalanen am Donnerstag mitteilten.

Zuvor hatten mehrere Medien bereits über einen Verhandlungs-Stopp berichtet. Bei einem Treffen von Messis Vater Jorge, der den mittlerweile 34-Jährigen seit vielen Jahren managt, soll es am Donnerstag zu Unstimmigkeiten gekommen sein. "Unerwarteter Stopp der Erneuerung", schrieb Sport am Abend in seiner Online-Ausgabe. Von Problemen in letzter Minute berichtete Mundo Deportivo.