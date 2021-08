Offiziell: Ludwig Augustinsson wechselt von Werder Bremen zum FC Sevilla

Werder Bremen lässt Verteidiger Ludwig Augustinsson in Richtung FC Sevilla ziehen. Wie der Zweitligist am Sonntag bekanntgab, schließt sich der schwedische Nationalspieler mit sofortiger Wirkung dem La-Liga-Klub an. Beim Champions-League-Teilnehmer unterzeichnet der 27-Jährige einen Vertrag für die nächsten vier Jahre.