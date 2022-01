Offiziell: Sportdirektor Max Eberl verlässt Borussia Mönchengladbach – "Bin erschöpft und müde"

Die Trennung zwischen Sportdirektor Max Eberl und Borussia Mönchengladbach ist offiziell vollzogen. Wie der Bundesliga-Zwölfte und der Manager bei einer Pressekonferenz am Freitag bestätigten, erfüllt der 48-Jährige seinen eigentlich bis Ende Juni 2026 gültigen Vertrag nicht und verlässt den Verein Ende des Monats. "Das ist mit Abstand die schwerste Pressekonferenz in der Zeit, in der ich Sportdirektor sein durfte", sagte der sichtlich bewegte Eberl zu seinem Rückzug, der sich seit Donnerstagabend angedeutet hatte. Er sei "erschöpft" und "müde", sagte Eberl: "Ich beende etwas, das mein Leben war. Es hat mir sehr viel Freude und Spaß bereitet." Er müsse aber "auf sich und den Menschen achten". Und die "Dinge drumherum" würden ihm "keinen Spaß und keine Freude" bereiten. Eberl bezog sich damit augenscheinlich auf die Aufgeregtheiten rund um das Geschäft. Eberl machte klar, dass seine Gesundheit nun im Vordergrund stehen müsse.

