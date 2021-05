Offiziell: Manuel Gräfe muss aufhören - Schiedsrichter nicht auf DFB-Liste für kommende Saison

Für Manuel Gräfe ist die Tür als Schiedsrichter beim Deutschen Fußball-Bund endgültig zu. Der 47 Jahre alte Berliner steht nicht auf der am Freitag veröffentlichten Liste des DFB für die kommende Saison in der 1. und 2. Bundesliga. Über einen entsprechenden Präsidiumsbeschluss hatte zuerst der Kicker berichtet. Zuletzt gab es im Profifußball Kritik daran, dass der Verband an seiner Altersgrenze von 47 Jahren festhält und damit dem erfahrenen Gräfe (289 Erstliga-Spiele) keine Möglichkeit gibt, weiter auf dem Platz zu stehen.

