Offiziell: Marcel Rapp wird neuer Trainer von Holstein Kiel - Debüt in Partie beim FC Ingolstadt

Marcel Rapp wird neuer Trainer des Zweitligisten Holstein Kiel. Der 42-Jährige hat bis zuletzt die U19 des Bundesligisten 1899 Hoffenheim trainiert und erhält in Kiel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie die Kieler am Freitag bestätigten. Zunächst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

In der offiziellen Mitteilung des Vereins begründete Rapp den Schritt in den Profi-Bereich. "Ich habe bei der TSG Hoffenheim wahnsinnig schöne Jahre erlebt und dem gesamten Verein sehr viel zu verdanken. Aber natürlich habe auch ich Ambitionen und immer gesagt, dass ich den nächsten Schritt in meiner Trainer-Laufbahn gehen möchte, wenn sich das für mich richtige Angebot ergibt", wird der 42-Jährige auf der Klubseite zitiert. "Nun bekomme ich hier in Kiel die Möglichkeit, bei einem ambitionierten, hochinteressanten Zweitligisten in einem professionellen Umfeld zu arbeiten, die Entwicklung des Vereines mitzuprägen und mitzugestalten."

Rapp tritt bei den Norddeutschen die Nachfolge des am 20. September zurückgetretenen Ole Werner (33) an. Es ist Rapps erste Trainerstation im Profibereich. Er soll am Montag vorgestellt werden. Im Punktspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Hansa Rostock sitzt noch einmal Interimscoach Dirk Bremser auf der Holstein-Bank.