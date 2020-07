Bestätigt: Eishockey-Trainer Marco Sturm bleibt in Los Angeles - NHL-Klub zieht Option

Gewissheit für Marco Sturm : Der frühere Eishockey-Bundestrainer bleibt mindestens eine weitere Saison lang Co-Trainer beim NHL-Klub Los Angeles Kings . "Die Option wurde gezogen" , bestätigte Sturm am Samstag auf SPORT BUZZER-Nachfrage: "Ich habe ein gutes Gefühl dabei, in Los Angeles zu bleiben", ergänzte Sturm , der sich im Trainerteam von Headcoach Todd McLellan nach eigener Aussage sehr wohl fühlt. Zuvor hatte Sturm bereits in den Eishockey News bekräftigt, weiter in der kalifornischen Metropole tätig zu sein. Der Kontrakt des 41-Jährigen wäre eigentlich nach der laufenden Serie ausgelaufen. Der Klub hat sich zu der Personalie noch nicht geäußert.

Marco Sturm: Erst Bundestrainer, dann NHL-Coach

Sturm hatte seine Aufgabe als Bundestrainer - seine erste Station als Cheftrainer im Herren-Eishockey - im Herbst 2018 aufgegeben, um den Wechsel in die NHL vollziehen zu können. In der starksten Eishockey-Liga der Welt hatte er als Spieler mehr als 900 Begegnungen absolviert. Europäische Coaches schaffen es hingegen nicht oft auf die Trainerbänke der NHL , wie Sturm im Februar im Gespräch mit dem SPORT BUZZER erläutert hatte.

Derzeit hält sich Sturm in Absprache mit seinem Arbeitgeber in seiner bayerischen Heimat auf, denn die Kings werden nicht Teil der Saisonfortsetzung in der NHL mit 24 Teams sein und haben damit bis zum Beginn der neuen Saison eine mehrmonatige Pause. Die Spielzeit in der nordamerikanischen Liga, in der Superstar Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers als erster deutscher Spieler überhaupt Topscorer wurde, war Mitte März noch vor Beginn der Play-offs wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden. Als Trainer der deutschen Nationalmannschaft hatte Sturm mit der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang 2018 einen historischen Erfolg errungen.