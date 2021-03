Offiziell: Markus Feldhoff kehrt als Chef-Trainer zum VfL Osnabrück zurück

Der VfL Osnabrück präsentiert Markus Feldhoff als neuen Chef-Trainer. Der 46-Jährige unterzeichnete beim abstiegsgefährdeten Zweitliga-Klub einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Interimstrainer Florian Fulland, der die Mannschaft nach der Entlassung von Marco Grote trainiert hatte, bleibt dem Klub als Co-Trainer neben Tim Danneberg erhalten. Das bestätigten die Liga-Weißen am Mittwochmorgen.

Anzeige

"In den Gesprächen mit Markus Feldhoff wurden zwei Dinge sehr schnell klar: Er verfügt nicht nur über die notwendige Fachkompetenz, er bringt gleichzeitig die Energie und Leidenschaft mit, die es in dieser Situation braucht, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen", erklärt Geschäftsführer Benjamin Schmedes. Feldhoff ist bereits seit 2008 als Trainer aktiv. Zuletzt gehörte der inzwischen 46-Jährige bis April 2020 dem Trainerteam von Hertha BSC an.