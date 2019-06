Offiziell! Markus Krösche wird Sportdirektor bei RB Leipzig

Markus Krösche wird Sportdirektor bei RB Leipzig . Wie die Sachsen am Dienstag bekanntgaben, erhält der 38-Jährige einen Vertrag bis 2022. Krösche war zuletzt Manager bei Bundesliga -Aufsteiger SC Paderborn und tritt die Nachfolge von Ralf Rangnick an. Der SPORT BUZZER hatte bereits im Mai über diese Personalie berichtet . "Wir freuen uns, dass wir Markus Krösche als Sportdirektor für unseren Klub gewinnen konnten. Er ist auch der absolute Wunschkandidat von Ralf Rangnick", sagte Leipzigs Klubchef Oliver Mintzlaff auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

Rangnick, der die Mannschaft in der vergangenen Saison auch als Trainer betreut und in die Champions League geführt hatte, wechselt derweil am 1. Juli als "Head of Sport und Development" zu "Red Bull". Dabei wird er in beratender Funktion für die Fußball-Standorte in Leipzig, New York und in Brasilien tätig sein. Als neuen Trainer hatte RB bereits den bisherigen Hoffenheimer Julian Nagelsmann verpflichtet. Mintzlaff: "Wir sind davon überzeugt, dass Markus Krösche zusammen mit Julian Nagelsmann unseren eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen wird."