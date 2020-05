Offiziell: Miroslav Klose wird Co-Trainer von Hansi Flick beim FC Bayern

DFL legt Bundesliga-Spielplan fest - Start erst am 16. Mai - Werder Bremen beginnt am Montag

Klose ergänzte in einer Pressemitteilung des Vereins: "Es fühlt sich sehr gut an, ich freue mich unheimlich auf die Aufgabe. Hansi Flick und ich kennen uns seit unseren gemeinsamen Jahren bei der deutschen Nationalmannschaft sehr gut, wir vertrauen uns sowohl fachlich als auch menschlich. Für mich ist dies der nächste Schritt in meiner Laufbahn als Trainer. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann, dass der FC Bayern seine sportlichen Ziele erreichen wird."

Der Weltmeister von 2014 und Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft wird zudem ab Juni am nächsten Fußballlehrer-Lehrgang des DFB teilnehmen. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich in meinem Leben immer die bestmögliche Ausbildung erreichen möchte", hatte Klose dazu jüngst in einer Mitteilung des Verbandes gesagt. Für die Ausbildung müsste er von Bayern-Seite Freiheiten in der Co-Trainer-Tätigkeit erhalten.