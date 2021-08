Offiziell: Matija Nastasic verlässt Schalke 04 nach sechseinhalb Jahren und wechselt zur AC Florenz

"Von Tag eins an haben wir offen mit Matija kommuniziert und ihm dargelegt, dass die Konditionen seines Lizenzspielervertrages in der 2. Bundesliga nicht zu stemmen sind", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Der 28-fache serbische Nationalspieler soll in Gelsenkirchen 4,5 Mio. Euro plus Prämien pro Jahr erhalten haben. "Wir sind froh, dass wir für beide Seiten eine sehr zufriedenstellende Lösung finden konnten und wünschen Mati für seine private und sportliche Zukunft alles Gute", sagte Schröder.