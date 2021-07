Perfekt: Chelsea-Stürmer Olivier Giroud wechselt zur AC Mailand

Neun Jahre spielte Olivier Giroud insgesamt in der englischen Premier League, erst für den FC Arsenal, ab 2018 für den Londoner Stadtrivalen FC Chelsea. Im englischen Oberhaus kam der 34-Jährige insgesamt 255 mal (90 Tore) zum Einsatz. Hinzu kommen unter anderem 41 Einsätze (18 Tore) in der Champions League und 20 (14 Tore) in der Europa League. Zuletzt saß der Stürmer allerdings häufiger auf der Bank, auch weil Trainer Thomas Tuchel auf Timo Werner setzte. Sein erstes Spiel in der Königsklasse machte der Mittelstürmer am 18. September 2012 ausgerechnet gegen den Verein, von dem er nur wenige Wochen zuvor nach London gekommen war. Girouds Vorlage für Vollstrecker Lukas Podolski ebnete Arsenal den Weg zum 2:1-Erfolg gegen Montpellier HSC. Für den Ligue-1-Klub erzielte der Franzose zwischen 2010 und 2012 in 73 Spielen 33 Tore.