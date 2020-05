Offiziell: Österreichische Bundesliga startet wieder am 2. Juni - mit Geisterspielen

Die österreichische Bundesliga wagt am 2. Juni den Neustart nach der coronabedingten Spielpause. Das teilte der Liga-Vorsitzende Christian Ebenbauer am Mittwoch in Wien mit. Die Spiele finden ohne Publikum und auf Grundlage eines umfangreichen Präventionskonzepts statt. Die Menschen, die das Stadion betreten dürfen, werden dabei in verschiedene Gruppen eingeteilt. Für die Gruppen gelten dann verschiedene Regeln etwa hinsichtlich regelmäßiger Corona-Tests sowie dem Bewegungsbereich im Stadion. Auch kleine Details werden laut Ebenbauer im Konzept geregelt, etwa dass ein Torjubel mit Umarmungen nicht vorgesehen ist . Die Spielbälle sollen regelmäßig desinfiziert werden, eine Maskenpflicht für Trainer gibt es nicht.

Pokalfinale in Österreich noch vor dem Liga-Neustart

Noch vor dem Neustart der Bundesliga findet in Klagenfurt am 29. Mai das Pokalfinale zwischen Titelverteidiger Red Bull Salzburg und dem Zweitligisten Austria Lustenau statt. Die Liga plant dann, ab dem 2. Juni durchgehend in englischen Wochen die Saison zu beenden. In der Liga stehen nach Abschluss der Hauptrunde noch jeweils zehn Spiele in der Meisterrunde und der Qualifikationsrunde aus. In der Meisterrunde spielen die besten sechs Teams der Hauptrunde um den Titel und die Europapokal-Plätze. In der Qualifikationsrunde ermitteln die schlechteren sechs Teams der Hauptrunde den einen Absteiger. Tabellenführer ist nach 22 Spielen LASK Linz mit drei Punkten Vorsprung auf Red Bull Salzburg.