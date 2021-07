Offiziell: Premier-League-Aufsteiger Norwich City verlängert mit Trainer Daniel Farke – Vertrag bis 2025

Nach dem zweiten Aufstieg in die englische Premier League hat Norwich City den Vertrag mit seinem deutschen Trainer Daniel Farke um vier Jahre verlängert. Der 44-Jährige unterschrieb einen Kontrakt bis Sommer 2025, wie der Verein am Mittwoch bekanntgab. "Ich bin absolut überglücklich und fühle mich in so einem Moment ziemlich emotional", sagte Farke. "Ich bin unglaublich dankbar für all das Vertrauen und die Unterstützung."

Anzeige