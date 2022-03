Offiziell: Premier League erlaubt ab Saison 2022/23 fünf Auswechslungen

In der englischen Premier League sind ab der kommenden Saison fünf statt wie bisher drei Auswechslungen pro Spiel erlaubt. Das gaben die Verantwortlichen von Englands Spitzenklasse am Donnerstag bekannt. Zuvor hatten sich die Premier-League-Klubs in einer gemeinsamen Sitzung darauf geeinigt, dass ab der Spielzeit 2022/23 jede Mannschaft dreimal während des laufenden Spiels und zusätzlich zweimal in der Halbzeitpause wechseln darf.

Anzeige