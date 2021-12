Offiziell: Premier-League-Klubs einigen sich auf Saison-Fortsetzung - Boxing-Day-Spieltag findet statt

Die Premier League will ihren Spielplan trotz der neuen Bedrohung durch die Omikron-Variante des Coronavirus vorerst durchziehen. Auf einer Notsitzung aller Klubchefs der höchsten englischen Liga am Montag kam man mehrheitlich zum Ergebnis, die Saison zunächst wie geplant fortzusetzen – mit dem Ligapokal unter der Woche und dem traditionellen Spieltag am Boxing Day in England, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, Das teilte die Premier League am Montagabend in einem Statement mit. Es sei "die kollektive Absicht gewesen, den aktuellen Spielplan fortzusetzen, wo immer das sicher möglich" ist. Bis heute hätten 92 Prozent aller Profis der Liga sowie Staff-Mitglieder eine, zwei oder sogar drei Impfungen gegen das Coronavirus erhalten.

