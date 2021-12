Offiziell: Auch Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und dem FC Burnley abgesagt

In der Premier League geht die Absage-Flut der Partien des 18. Spieltags weiter. Auch das für 16 Uhr angesetzte Samstagsspiel zwischen Aston Villa und dem FC Burnley wird nicht wie geplant stattfinden. Das bestätigten beide Klubs und die Liga am frühen Nachmittag. Der Grund seien mehrere positive Corona-Tests bei Gastgeber Aston Villa. Einen Nachholtermin nannten die Vereine zunächst nicht.

Zuvor waren bereits mehrere Spiele der englischen Eliteklasse am Wochenende abgesagt worden. Dies betraf die Kräftemessen zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion, dem FC Southampton und dem FC Brentford, dem FC Watford und Crystal Palace, West Ham United und Norwich City sowie FC Everton und Leicester City. Lediglich vier Partien des Spieltags werden nach aktuellem Stand an diesem Wochenende stattfinden.

Die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hatte die Trainer der englischen Premier League zu einem Krisentreffen veranlasst. Die Manager der Fußballklubs wollen am kommenden Montag die sich zuspitzende Situation erörtern. Namhafte Profis um den deutschen Nationalspieler Timo Werner vom FC Chelsea hatten sich zuvor in Isolation begeben und stehen ihren Vereinen in den Partien zum Jahresende nicht zur Verfügung.