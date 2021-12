Offiziell: Premier-League-Spiel zwischen Leicester City und Tottenham wegen Corona-Fällen abgesagt

Die für Donnerstagabend angesetzte Premier-League-Partie zwischen Leicester City und Tottenham Hotspur ist aufgrund zahlreicher Corona-Fälle in beiden Vereinen und auf Antrag der Gastgeber abgesagt worden. Es habe am Donnerstag weitere positive Testergebnisse innerhalb der Mannschaft gegeben, teilte Leicester mit und verwies darauf, dass dem Verein für das Spiel keine ausreichende Zahl an Spielern mehr zur Verfügung gestanden hätte.

Anzeige