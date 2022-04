"Es ist eine Ehre für mich": Ralf Rangnick als neuer Nationaltrainer von Österreich bestätigt

"Es ist eine Ehre für mich, die Aufgabe als Teamchef zu übernehmen. Mit großer Vorfreude erfüllt mich insbesondere die Aussicht, mit einer jungen, erfolgshungrigen Mannschaft die Europameisterschaft in Deutschland zu bestreiten", wird Rangnick in einer Verbandsmitteilung zitiert.

Einen Abschied von Manchester United bedeutet die Einigung mit dem ÖFB jedoch nicht. Rangnick hatte schon bei Aufkommen der Gerüchte klargestellt, dass er "die nächsten zwei Jahre meine Beraterrolle fortsetzen werde". Der aktuelle Interimstrainer der "Red Devils" übergibt am Saisonende die sportlichen Geschicke an Erik ten Hag ab. Die Rolle als Berater war von Beginn an in der Form so festgelegt. Sowohl Manchester United als auch der ÖFB bestätigten dieses Modell am Freitag als "Teil einer kreativen Lösung".