Offiziell: Recken verlängern mit Linksaußen Vincent Büchner bis 2023

Aktuell befindet er sich noch in Quarantäne - Vincent Büchner ist einer der Recken, die bei der jüngsten Corona-Welle positiv auf das Virus getestet wurden. Im anderen Sinne positiv: der Verbleib des Eigengewächses beim Handball-Bundesligisten. Der 22-Jährige verlängert seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten bis zum 30. Juni 2023. In der bisherigen Saison erzielte der Youngster 49 Tore und konnte in der Abwehr acht Steals beitragen.

Recke seit der C-Jugend

Büchner wechselte bereits in der C-Jugend nach Burgdorf. Dort spielte sich der ehemalige Junioren-Nationalspieler früh in das Sichtfeld von Trainer Carlos Ortega, der ihn bereits vor drei Jahren zum ersten Mal in einem Bundesligaspiel einsetzte. Büchner ist ebenfalls froh über seinen Verbleib bei den Recken. "Es passt vieles gut zusammen, deshalb war es eine leichte Entscheidung hier zu bleiben", so der Linksaußen laut einer Pressemitteilung der TSV Hannover-Burgdorf.