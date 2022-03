Offiziell: Roman Bürki verlässt BVB in Richtung USA - Vertrag wird aufgelöst

Nun ist es offiziell. Roman Bürki wird Borussia Dortmund am Saisonende verlassen und zu US-Klub St. Louis City SC wechseln, der ab 2023 in der nordamerikanischen Profi-Liga MLS spielen wird. Das bestätigte der Klub am Mittwochnachmittag. Demnach werde der ursprünglich bis Juni 2023 laufende Vertrag ein Jahr früher aufgelöst. Anzeige

"Es war mir eine Ehre, insgesamt sieben Jahre bei diesem großartigen Verein gespielt haben zu dürfen. Ich werde nicht nur die Pokalsiege 2017 und 2021, sondern alle guten und schwierigen Zeiten, die wir gemeinsam erlebt haben, immer in Erinnerung halten", wird Bürki in der Mitteilung zitiert.

Über seine Entscheidung für die USA sagte der Torhüter: "Ich habe in den vergangenen Jahren privat schon viel Zeit in den USA verbracht, bin ein großer Fan des US-Sports und freue mich total, in St. Louis, bei einem sich im Aufbau befindlichen Klub, etwas mit entwickeln zu können."

In Dortmund spielte Bürki seit der Verpflichtung von Gregor Kobel keine Rolle mehr. In dieser Saison stand der ehemalige Nationalspieler der Schweiz noch gar nicht im Kader. Die Rangordnung beim BVB ist klar: Kobel ist die Nummer eins, Marwin Hitz die erste Alternative. Vor Bürki stehen zudem noch Luca Unbehaun und Stefan Drljaca, die im Vergleich zum einstigen Stammkeeper in dieser Serie schon im Aufgebot von Trainer Marco Rose standen. Für den BVB absolvierte Bürki nach seinem Wechsel vom SC Freiburg im Sommer 2015 insgesamt 232 Partien und gewann mit Dortmund zweimal den DFB-Pokal und einmal den Supercup. In der Bundesliga kam er zuletzt am 34. Spieltag der vergangenen Saison zum Einsatz.