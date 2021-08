Rekordtransfer offiziell: Romelu Lukaku kehrt zum FC Chelsea zurück 

Romelu Lukaku verlässt Inter Mailand und wechselt zum FC Chelsea nach London. Das gab der Premier-League-Klub, bei dem der deutsche Trainer Thomas Tuchel an der Seitenlinie steht, am Donnerstagabend bekannt. Der Belgier erhält in der englischen Hauptstadt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Die Ablösesumme liegt laut übereinstimmenden Medienberichten bei rund 115 Millionen Euro, damit ist Lukaku der Rekordtransfer der Blues. "Ich bin glücklich und gesegnet, wieder zurück bei diesem wundervollen Klub zu sein", wird Lukaku in der Pressemitteilung zitiert. "Es war eine lange Reise für mich. Ich bin hierher gekommen als Kind, das noch viel zu lernen hatte. Nun komme ich mit viel Erfahrung und noch erwachsener zurück." Anzeige

Schon zwischen 2011 und 2014 stand Lukaku in den Diensten seines Lieblingsklubs, damals allerdings ohne viel Erfolg: In den drei Jahren kam der heute 28-Jährige nur auf 15 Einsätze für die Südwest-Londoner. Zweimal wurde er in dieser Zeit ausgeliehen, erst an West Brom, dann an den FC Everton, der den Stürmer anschließend für rund 25 Millionen Euro kaufte. Jetzt dürfte Lukaku mehr Spielzeit bekommen und dem deutschen Nationalspieler Timo Werner Konkurrenz machen.

Lukaku war Spieler der Saison in Italien