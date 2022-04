Offiziell: SC Freiburg legt nach Wechselpanne des FC Bayern Einspruch gegen die Spielwertung ein

Der SC Freiburg legt Einspruch gegen die Spielwertung der Bundesliga-Partie gegen den FC Bayern München (1:4) ein. Das teilte der Klub am Montagabend mit: "Wir befinden uns in einem unverschuldeten Dilemma. Der SC Freiburg hatte keinen Anteil und Einfluss auf die Geschehnisse rund um den Wechselvorgang. Dennoch zwingt uns die Rechts- und Verfahrensordnung des DFB formal in eine aktive Rolle, um die Vorgänge rechtlich überprüfen zu lassen", heißt es in der Mitteilung. Nach dem Einspruch des Sportclubs vom Montag muss das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes entscheiden, ob der 4:1-Auswärtserfolg des Spitzenreiters weiter Bestand haben wird.

