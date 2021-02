Offiziell: Schalke 04 und Jochen Schneider trennen sich zum Saisonende - Vertrag wird aufgelöst

Jochen Schneider wird über den Sommer hinaus nicht mehr als Vorstand Sport und Kommunikation des FC Schalke 04 tätig sein. Wie der Tabellenletzte der Bundesliga am Dienstag offiziell bekannt gab, wird der noch bis 2022 gültige Vertrag Schneiders zum 30. Juni 2021 einvernehmlich vorzeitig aufgelöst. Schneider werde bis zur Übernahme der Geschäfte durch einen neuen sportlich Verantwortlichen im Amt verbleiben und das Tagesgeschäft der Lizenzspielerabteilung führen.

Schon jetzt wird Schneider nichts mehr mit der zweigleisigen Planung (1. Liga im Falle eines Klassenerhalts und 2. Liga im Falle eines Abstiegs) zu tun haben, heißt es in der Mitteilung. Diese werde in die Hände des Teams Kaderplanung gelegt, heißt es. Dieses Team setzt sich aus Mike Büskens (Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten), Peter Knäbel (Direktor Nachwuchs und Entwicklung) und Norbert Elgert (U19-Chef-Trainer) zusammen. Jochen Schneider werde dem Trio beratend zur Seite stehen und inhaltliche Entscheidungen, die in Abstimmung mit dem dreiköpfigen Team getroffen werden, umsetzen.