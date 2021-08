Offiziell: FC Schalke 04 verpflichtet Rodrigo Zalazar von Eintracht Frankfurt

Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Zweitligisten FC Schalke 04. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit. Für den 21-Jährigen hat der Absteiger nach dem Leihjahr eine Kaufoption. Diese gelte "ligaunabhängig", Zalazar könne anschließend bei Schalke langfristig mit einem Vertrag bis zur Saison 2025/26 ausgestattet werden, hieß es vom Verein.

"Rodrigo bringt ein hervorragendes Gesamtpaket für seine Position im zentralen Mittelfeld mit: hohes taktisches Verständnis defensiv wie offensiv, aggressives Verhalten in den Zweikämpfen und vielseitige Impulse für unser Angriffsspiel", sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. In Frankfurt hat der zentrale Mittelfeldspieler Zalazar, der zuletzt an den FC St. Pauli verliehen war, noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023.