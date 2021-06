Offiziell: Sebastian Rudy und Schalke 04 lösen Vertrag auf - Sportdirektor Schröder erklärt Trennung

Der FC Schalke 04 muss ohne Sebastian Rudy in die kommende Saison in der 2. Bundesliga gehen. Der Revierklub und der Mittelfeldmann einigten sich auf eine vorzeitige Auflösung des zuvor noch bis 2022 laufenden Vertrags beim Bundesliga-Absteiger. Das bestätigte der Revierklub am Mittwoch. Wie es für Rudy nun weitergeht, ließ der Verein zunächst offen. Laut dem Kicker wäre eine Zukunft bei der TSG Hoffenheim, wo der 31-Jährige zuletzt zwei Jahre auf Leihbasis spielte, denkbar.

