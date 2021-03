Offiziell: Sergio Agüero verlässt ManCity zum Saisonende – Stürmer bekommt Statue

Manchester City verliert zum Saisonende eine der größten Legenden der Klub-Geschichte: Wie die "Sky Blues" am Montagabend mitteilten, wird der auslaufende Vertrag mit Stürmer Sergio Agüero nicht verlängert. Der 32 Jahre alte Argentinier wird den Klub nach zehn Jahren verlassen. "Sergios Leistungen für Manchester City in den letzten zehn Jahren können nicht überschätzt werden", sagte Klub-Boss Khaldoon Al Mubarak in einer Mitteilung. "Großer Stolz und Zufriedenheit bleiben in mir, dafür dass ich zehn ganze Saisons für Manchester City gespielt hab – eine ungewöhnliche Leistung für einen Spieler heutzutage", schrieb Agüero selbst in einem Statement.

Agüero kam 2011 von Atletico Madrid zu den Citizens und schwang sich in den vergangenen zehn Jahren zum Rekord-Torschützen des Vereins auf. In bisher 384 Pflichtspielen erzielte er 257 Tore, schoss City unter anderem an einem dramatischen letzten Spieltag in seiner Premieren-Saison zur ersten Meisterschaft nach 44 Jahren. Insgesamt gewann er seither mit den Citizens vier Mal den Titel in der Premier League, einmal den FA Cup und sechs Mal den Liga-Pokal.

Die Chancen auf den fünften Meistertitel zum Abschied stehen gut: City grüßt in der Premier League mit 14 Punkten Vorsprung von der Tabellenspitze. Auch im FA Cup und in der Champions League ist man noch vertreten. In der Königsklasse geht es im Viertelfinale ab kommender Woche gegen Borussia Dortmund. Im FA-Cup-Halbfinale wartet der FC Chelsea.