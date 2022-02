Offiziell: Sergio Ramos fehlt im PSG-Kader für Champions-League-Spiel gegen Ex-Klub Real Madrid

Sergio Ramos muss vorerst auf ein Wiedersehen mit Ex-Klub Real Madrid verzichten. Der 35 Jahre alte Verteidiger von Paris Saint-Germain kann beim Hinspiel im Champions-League -Achtelfinale am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) verletzungsbedingt nicht mitwirken. Das geht aus der am Mittag veröffentlichten Kaderliste des französischen Spitzenklubs hervor. Ramos werde vorerst weiter individuell trainieren, um seine hartnäckige Wadenverletzung auszukurieren. Ein Einsatz gegen die "Königlichen" käme demnach zu früh.

Zuvor hatte PSG für Verwirrung gesorgt, als am Morgen in der klub-eigenen Instagram-Story eine Liste für das Spiel gegen Real auftauchte, auf der auch der Name Ramos zu lesen war. Nun steht jedoch endgültig fest: Der Verteidiger wird auch weiterhin passen müssen. Eine Wadenverletzung bremste den Weltmeister von 2010 in der aktuellen Spielzeit immer wieder aus. Insgesamt 27 Partien verpasste der Verteidiger, nur fünf Mal kam er zum Einsatz.