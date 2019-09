Offiziell: Ski-Star Marcel Hirscher beendet seine Karriere - "Ich hätte mehr feiern sollen"

Diese Nachricht ist eine traurige für die Ski-Nation Österreich und alle Ski-Fans auf der ganzen Welt: Ausnahmekönner Marcel Hirscher beendet seine Karriere. Das gab er am Mittwoch bekannt. "Es ist keine große Überraschung mehr: Es ist der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde. Die Entscheidung steht seit zwei Wochen. Ich habe gemerkt, dass es viele Gründe gibt."

Erstmals seit langem wird es also einen neuen Gesamtweltcupsieger geben. Seit 2012 hat Hirscher die große Kugel acht Mal in Serie gewonnen und damit einen auf Jahre unerreichbaren Rekord aufgestellt.

Schon Vonn, Neureuther und Svindal hörten im Sommer auf

"Ich bin stolz darauf, was ich geleistet habe. Ich habe das immer vermieden, aber jetzt kann ich es so sage. Es gibt Leute, die sagen, ich hätte mehr feiern sollen. Aber dann wäre ich nicht so erfolgreich gewesen", sagte Hirscher am Mittwoch.