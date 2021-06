Offiziell: Spanischer Verband bestätigt Impfung für die Nationalmannschaft noch vor der EM

So schnell wie möglich wollte der spanische Auswahl-Trainer Luis Enrique seine Spieler impfen lassen – nun gibt es grünes Licht. Wie der spanische Fußballverband RFEF am Donnerstagabend mitteilte, wird die Impfung der Nationalmannschaft in Zusammenarbeit mit der spanischen Regierung noch vor dem Start der Europameisterschaft stattfinden. Der Mitteilung zufolge ist der Impftermin für Freitag, um 10 Uhr, angesetzt und soll durch das Militär vorgenommen werden. Mit dem Schritt solle die Sicherheit für das spanische Team bei der Europameisterschaft erhöht werden, zumal andere Mannschaften bereits geimpft seien, hieß es.

Schon am Sonntag reist die Delegation der Spanier vom EM-Quartier Las Rozas de Madrid nach Sevilla zum Abschlusstraining im EM-Stadion, am Montag steht das Auftaktspiel gegen Schweden an. Trainer Enrique stellte schon im Vorlauf klar: " Es würde mich stören, aufgrund einer Impfreaktion nicht mit einem Spieler planen zu können. "

Spanien wittert falsch-positiven Test bei Llorente

Womöglich kann er aber zumindest schon früher mit einem seiner Profis planen, die wegen eines positiven Corona-Befundes das Camp umgehend verlassen und sich in Quarantäne begeben mussten. Bei Diego Llorente fielen die weiteren Tests negativ aus. Der Verband sieht bereits Anzeichen, dass es sich bei dem Befund vom Dienstag um ein falsch-positives Ergebnis handelt. Ist dem so, könnte der Profi von Leeds United nach Verbandsangaben schon am Freitag wieder an den Trainingseinheiten teilnehmen. Zudem kann der schon am Sonntag nach einem positiven Test abgereiste Kapitän Sergio Busquets in seiner Isolation in Barcelona trainieren. Er zeige keine Symptome, betonte Enrique.