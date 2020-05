Offiziell: Spanische Liga nimmt Spielbetrieb am 11. Juni wieder auf

Mit dem Lokalderby des FC Sevilla gegen Betis nimmt Spaniens La Liga am 11. Juni nach der Corona-Pause wieder ihren Spielbetrieb auf. Auf den Termin zur Fortsetzung der höchsten Fußball-Liga einigte sich am Freitag der Oberste Sportrat der spanischen Regierung mit dem Verband und der Liga. Ein Neustart wäre bereits am 8. Juni möglich gewesen.