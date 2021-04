Offiziell: Spiel von Hertha BSC gegen Mainz 05 abgesetzt

Am Donnerstag überschlugen sich die Ereignisse. "Aufgrund der aufgetretenen Fälle sind wir nun zu einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne gezwungen", bestätigte Sportdirektor Arne Friedrich laut einer Mitteilung am späten Abend. "Das ist aus gesundheitlicher Sicht der absolut richtige Schritt. Aus sportlicher Sicht trifft uns das natürlich, denn wir haben nun im Kampf um den Klassenerhalt im Mai sechs Bundesliga-Spiele bis zum Saisonende am 22. Mai 2021 zu absolvieren." Nach mehreren Corona-Befunden am Vormittag wurde mit Marvin Plattenhardt am Abend ein weiterer Fall bekannt.