Offiziell: Auch Sportvorstand Fredi Bobic verlässt Eintracht Frankfurt am Saisonende

Der personelle Aderlass in der Führung von Eintracht Frankfurt geht weiter. Einen Tag nachdem bekannt wurde, dass Trainer Adi Hütter am Saisonende zu Borussia Mönchengladbach wechselt, teilte der Bundesliga-Klub am Mittwoch auch den bevorstehenden Abgang von Sportvorstand Fredi Bobic mit. Man habe sich "über die vorzeitige Auflösung des bis zum 30. Juni 2023 laufenden Dienstvertrages mit Wirkung zum 31. Mai 2021 geeinigt", hieß es in einem Statement: "Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart."

Bobic, der den Verein auf eigenen Wunsch verlässt, gilt neben Hütter als einer der Baumeister des derzeitigen Erfolges der Hessen, die sich in dieser Saison erstmals für die Champions League qualifizieren könnten. In der Tabelle rangiert die SGE mit sieben Punkten Vorsprung auf den Fünften auf Platz vier. Wohin es Bobic ziehen wird, blieb zunächst offen. Der 49-Jährige wird allerdings seit Wochen mit einem Engagement bei Hertha BSC in Verbindung gebracht.