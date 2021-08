Offiziell: Streik-Profi Kevin Danso verlässt FC Augsburg in Richtung Ligue 1

Der Österreicher Kevin Danso verlässt nach den wochenlangen Querelen um seine sportliche Zukunft den Bundesligisten FC Augsburg. Der FCA einigte sich einer Vereinsmitteilung von Freitag zufolge mit dem französischen Erstligisten RC Lens auf einen Wechsel des 22-Jährigen. Der Abwehrspieler hatte in Augsburg noch einen Vertrag bis 2024, sich seit Mitte Juli aber geweigert, am Training oder an Spielen teilzunehmen. Zuletzt war er krankgemeldet. Anzeige

Lens soll nach Informationen des Kicker rund 5,5 Millionen Euro für den Österreicher überweisen, durch Bonuszahlungen kann die Ablöse auf 7,5 Millionen Euro ansteigen. Der FCA wäre darüber hinaus an einem Weiterverkauf finanziell beteiligt

Stefan Reuter: "Konsequentes Handeln" im Fall Danso

„Wir haben mehrfach unsere Wertschätzung der sportlichen Qualitäten von Kevin Danso zum Ausdruck gebracht“, sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. „Zuletzt hat er eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihm in der kommenden Saison in der Bundesliga in unserem Team viel zugetraut. Schade, dass er dies anders sieht und nicht mehr das FCA-Trikot tragen möchte.“