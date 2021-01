Offiziell: Tahith Chong verlässt Werder Bremen vorzeitig – Wechsel zum FC Brügge

Die Leihe von Tahith Chong hat bei Werder Bremen nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Wie der Bundesligist am Samstagabend bestätigte, wurde der ursprünglich bis zum Saisonende datierte Vertrag mit dem Jungprofi vorzeitig aufgelöst. Der 21-Jährige kehrt zu Manchester United zurück, von wo er direkt an den belgischen Verein FC Brügge weiterverliehen wird.

In einer Stellungnahme äußerte sich Werders Sport-Geschäftsführer Frank Baumann über den leisen Abschied des einstigen Hoffnungsträgers . "Tahith bringt ein enormes Talent und Potenzial mit, das er in den Spielen für uns auch immer mal wieder angedeutet hat", sagte der Ex-Nationalspieler. "Wir haben aber auch immer betont, dass es eine gewisse Zeit braucht, damit er dieses Potenzial auch konstant abrufen wird." Man habe Chong allerdings im weiteren Saisonverlauf "aufgrund der Konkurrenzsituation" keine regelmäßigen Einsatzzeiten zusichern können , weshalb er die Leihe beenden wollte. Diesem Wunsch kam der SVW nach.

Chong wurde im Bremer Trikot insgesamt 15 Mal eingesetzt, 13 Spiele absolvierte er in der Bundesliga. In den vergangenen vier Partien - darunter am Samstag beim 1:1 gegen Schalke 04 - saß er über die gesamte Spielzeit nur auf der Bank. Nur vier Mal stand er in der Startelf, sein einziges Tor für die Bremer erzielte der Rechtsaußen im DFB-Pokal beim 2:0-Sieg gegen Carl Zeiss Jena Mitte September.