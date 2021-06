"Gesamtpaket hat einfach gestimmt": Timo Hübers verlässt 96 und wechselt zum 1. FC Köln

Es wurde zur Hängepartie für alle Beteiligten, nun ist nach SPORTBUZZER-Informationen aber endlich alles geklärt: Wie bereits vor einem Monat berichtet, wird Timo Hübers Hannover 96 verlassen. Der Innenverteidiger wechselt zum 1. FC Köln, der erst in der Relegation gegen Holstein Kiel den Klassenerhalt feiern konnte. In der Domstadt spielte Hübers bereits in der Saison 2015/16 für die Reserve des FC und kehrte anschließend nach Hannover zurück. Anzeige Der 24-Jährige geht ablösefrei, sein Vertrag bei 96 läuft zum 30. Juni aus. Am Dienstagmittag absolvierte er erfolgreich den Medizincheck und hat nun einen Vertrag bis 2023 unterzeichnen - mit der Option auf ein weiteres Jahr. Die offizielle Bestätigung der Vereine folgte am Mittwochnachmittag.

Das ist Timo Hübers: Bilder seiner Karriere Timo Hübers wurde am 20. Juli 1996 in Hildesheim geboren. Bei Hildesia Diekholzen lernte der 1,90 Meter große Innenverteidiger das Fußballspielen. ©

"Mit der Rückkehr zum FC schließt sich für mich ein Kreis" Timo Hübers jedenfalls kann es kaum erwarten, endlich wieder im FC-Trikot auflaufen zu dürfen. "Das Gesamtpaket hat für mich einfach gestimmt", sagt er und fügt an: "Ich kann wieder Bundesliga spielen, und das bei so einem besonderen Verein. Mit der Rückkehr zum FC schließt sich für mich ein Kreis: In meinem Jahr bei den Amateuren habe ich immer im Stadion gesessen, zugeschaut und wollte selbst gerne auf dem Rasen stehen. Dass das jetzt so gekommen ist, ist großartig. Und ich hoffe natürlich, bald auch wieder ein ausverkauftes Stadion erleben zu dürfen."



Die Vereinsverantwortlichen um Manager Jörg Jakobs dürfen sich über eine Verstärkung in der Defensive freuen. "Timos fußballerische Qualitäten als Innenverteidiger sind bekannt. Was ihn darüber hinaus auszeichnet, sind seine Mentalität und sein Interesse, sich permanent weiterzuentwickeln", sagt Jakobs.