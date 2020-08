Offiziell: Tobias Schweinsteiger wird neuer Co-Trainer des 1. FC Nürnberg  

Tobias Schweinsteiger bleibt der 2. Bundesliga erhalten: Der Bruder des 2014er-Weltmeisters Bastian Schweinsteiger wird Co-Trainer des neuen Chefcoaches Robert Klauß beim 1. FC Nürnberg . Das teilte der Club am Donnerstagmorgen mit. Tobias Schweinsteiger folgt Dieter Hecking damit nach Nürnberg. Der Ex-HSV-Trainer, unter dem Schweinsteiger in der vergangenen Saison Assistent war, wurde kürzlich als Sportvorstand des Zweitligisten vorgestellt. Außerdem gaben die Nürnberger die Verpflichtungen von Tobias Dippert als neuen Athletik-Trainer und Dennis Neudahm als Torwart-Trainer bekannt.

Nun assistiert der ältere Schweinsteiger-Bruder Robert Klauß in Nürnberg: "Alle drei passen neben ihren menschlichen und charakterlichen Fähigkeiten auch aufgrund ihrer Fußballidee perfekt in den Klub und in das Trainerteam", sagte Klauß, der zuletzt als Co-Trainer von Julian Nagelsmann bei RB Leipzig gearbeitet hatte. "Wir haben uns bewusst Zeit gelassen und mit mehreren Kandidaten gesprochen. Am Ende hat uns dieses Trio in den Gesprächen am meisten überzeugt."