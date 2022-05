Offiziell: Torwart Marwin Hitz wechselt von Borussia Dortmund zum FC Basel

Dass Marwin Hitz Borussia Dortmund zum Saisonende verlassen würde, stand bereits vor dem letzten Bundesliga -Spieltag am vergangenen Samstag fest. Sechs Tage später ist nun auch das Ziel des Schweizers bekannt: Der Torwart wechselt zurück in seine Heimat und wird künftig für den FC Basel auflaufen. Das gaben beide Klubs am Freitag bekannt. Hitz hätte beim BVB noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 gehabt, hat sich aber dazu entschieden, den Verein vorzeitig zu verlassen. Sein Arbeitspapier beim Tabellenzweiten der Schweiz ist bis Sommer 2025 gültig.

"Wir freuen uns, mit Marwin Hitz einen routinierten Torwart aus der Bundesliga zurück in die Schweiz zu holen, der neben seinen unbestrittenen fußballerischen Qualitäten auch dank seines Charakters und seiner Erfahrung eine wichtige Stütze für unsere junge Mannschaft sein wird. Zudem entspricht er, als in der Schweiz ausgebildeter Spieler, der so genannten "Home Trained Player"-Regelung des SFV, was einen zusätzlichen Vorteil für den FCB bringt", erklärt Basel-Kaderplaner Philipp Kaufmann in der Pressemitteilung.